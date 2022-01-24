Everton, Vitor Pereira ile görüşüyor

T24 Spor

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın takımın başına eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'yı getirmeyi düşündüğü belirtildi.

The Guardian'ın haberinde Rafael Benitez'den boşalan teknik direktör koltuğunu doldurmayı hedefleyen Everton yönetiminin pazartesi günü Pereira görüşeceği belirtildi.

Bu hafta sonu Aston Villa'ya yenilen Everton, sezonun kalanında kümede kalma savaşı verecek.

Everton'ın birinci tercihinin Roberto Martinez olduğu, ancak Belçika Futbol Federasyonu'nun teknik adama hem milli takım hem de Everton'ı yönetmek için izin vermediği belirtildi.

Pozisyon için Wayne Rooney ve Niko Kovac'ın da adı geçiyordu. Yönetim, Frank Lampard'la da bir görüşme gerçekleştirmişti.

Pereira'nın adı 2013'te de Everton'la anılmıştı. Pereira, Fenerbahçe kulübesindeki ikinci döneminde bekleneni verememiş ve kulüp zirvenin 14 puan gerisinde kalınca aralık ayında görevine son verilmişti.