Everton uzatmada vurdu: 1-0



İngiltere Federasyon Kupası 4. tur tekrar maçında Everton, uzatma bölümünde Dan Gosling'in attığı gol ile Liverpool'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.



İngiltere'de "Merseyside" derbisinde gülen taraf, Liverpool'u 1-0'lık sonuçla geçen Everton oldu.



Son 16 günde 3. kez karşı karşıya gelen Everton ile Liverpool arasında büyük bir çekişme yaşandı.



Karşılaşmanın normal süresinde iki takım da skoru değiştirmeyi başaramayınca, uzatma bölümüne gidildi.



76. dakikada Liverpool'da Lucas Leiva'nın kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından rakip kaleye daha etkili gelmeye başlayan Everton, 118. dakikada Dan Gosling'in kaydettiği golle güçlü rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.



Kupanın 4. turunda iki takım Liverpool'un evi Anfield'da karşılaşmış, Everton Lescott ile öne geçmesine karşın, Gerrard'ın golüne engel olamayınca mücadele 1-1 sona ermişti.

