Everton, sonunu getiremedi



Evinde Newcastle United'ı ağırlayan Everton, 2-0 öne geçtiği maçı 2-2 tamamlayarak 1 puana razı oldu.



Son iki lig maçında üç puanı göremeyen ve hafta içi Standard Liege'e boyun eğerek UEFA Kupası'na veda eden Everton, Premier Lig'in yedinci haftasında evinde ligde kötü günler yaşayan Newcastle'ı ağırladı.



Yaşadığı kötü günleri atlatmak için Gudison Park'ta galibiyet kovalayan Everton, maça oldukça istekli başladı. Henüz 18. dakikada Arteta'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 38'de Fellaini'nin attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Bu golden sonra oyunun temposunu düşürüp galibiyeti garantiye almak isteyen Everton, bu konuda pek becerikli olamadı. Newcastle son dakikada Taylor'ın attığı golle farkı bire indirdi. Devre de ev sahibinin 2-1'lik galibiyetiyle noktalandı.



İkinci yarının ilk dakikasında sahneye çıkan Damien Duff maçta eşitliği sağlayınca Gudison Park'ı sessizlik bürüdü. Tüm devre boyunca ilk yarıdaki hataları yenilemeyerek rakibine gol şansı bulamayan Newcastle, tüm çabalarına rağmen galibiyeti isteyen Everton'dan bir puanı kapmış oldu.



Bu sonuçla Everton puanını 8'e çıkarıp 15. sıraya yerleşti, Newcastle ise 5 olan puanıyla 18. sırada haftayı tamamladı.



