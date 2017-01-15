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Spor

Everton, Manchester City’yi dörtledi

City, Guardiola yönetiminde en farklı yenilgisini aldı

15 Ocak 2017 22:27

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Everton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Goodison Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazandı.

Şampiyonluk yarışı yapan Pep Guardiola’nın öğrencileri bu yenilgiyle lider Chelsea’nin 10 puan gerisine düştü ve 5. sıraya geriledi. City, Guardiola yönetiminde en farklı yenilgisini aldı.

34. dakikada Lukaku ile 1-0 öne geçen Everton, soyunma odasına moralli gitti. İkinci yarının hemen başında ise Mirallas sahneye çıktı! Belçikalı forvet 47. dakikada Everton’ı 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.

79’da ise Everton hızlı atakta 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Tom Davies ile şık bir gol bularak skoru 3-0’a getirdi. Maça son noktayı ise Everton’ın yeni transferi 19 yaşındaki Lookman ile koydu. Ara transfer takıma katılan Nijeryalı oyuncu 90. dakikada girdiği oyunda duraklama dakikalarında gol atarak maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

Everton bu sonuçla 33 puana yükselerek 7. sırada yer aldı. Son 4 deplasman maçında 3. yenilgisini yaşayan Manchester City ise 42 puanla 5. sırada geriledi.

City gelecek hafta zirve yarışı yapan Tottenham’ı sahasında konuk edecek.

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