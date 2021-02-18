Everton'dan Beşiktaş'a takas teklifi

Premier Lig ekibi Everton’ın, Beşiktaş’ın kapısını bir takas teklifiyle çaldığı ortaya çıktı. Ada temsilcisinin, Kara Kartal’ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin’i sezon sonunda kadrosuna katmak için Cenk Tosun’u takasta kullanmayı önerdiği öğrenildi.

Beşiktaş formasıyla 2014-18 sezonları arasında geçirdiği başarı dolu 4 yılın ardından 26 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, ocak ayında Kara Kartal’a kiralık olarak geri dönmüştü. Siyah-Beyazlılar’daki ilk lig maçında sonradan oyuna girip 5 dakikada 2 gol atarak 3-0’lık Gençlerbirliği zaferine doğrudan katkı yapan Cenk, etkili performansına kaldığı yerden devam ederek hem yönetim hem de teknik ekibi sevindirdi.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Everton, sezonun ilk yarısına attığı gollerle damga vursa da ikinci yarıda düşüş yaşayan Cyle Larin’i istediğini iletip karşılığında Cenk Tosun’u takasta kullanmayı teklif etti.