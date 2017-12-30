Everton, Cenk Tosun’u bekliyor

İstanbul'a gelen Everton'lı yöneticilerle görüşen Cenk Tosun ve Beşiktaş'lı yöneticilerin anlaşmaya vardığı belirtildi. Cenk Tosun’un 3,5 yıllık ön kontrat imzaladığı, Yıllık 3 milyon Pound kazanacağı iddia edilirken iki takımın Cenk için 25 milyon Pound'a (128 milyon TL) anlaştığı ifade edildi.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Siyah-Beyazlar’da son 2 sezonda sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la anlaşma sağlamıştı. Mavi-Beyazlılar’la 3,5 yıllık ön kontrat imzalayan 26 yaşındaki futbolcunun yeni yıla eşi Ece Tosun’la birlikte İngiltere’de gireceği öğrenildi. Liverpool şehri takımı olan Everton’la her konuda el sıkışan Tosun’un, transferin resmen bitmesinin ardından yeni takımının formasını giyeceği bildirildi. Cenk Tosun’un yeni takımından senelik 3 milyon Pound (15 milyon TL) kazanacağı belirtildi.

Everton’lı yöneticiler İstanbul’a geldi

Sezon başında da Cenk Tosun için girişimlerde bulunan ancak transferi bitiremeyen Everton, tecrübeli futbolcu konusunda istediğini bu kez aldı. Beşiktaş’la 25 milyon Pound’a (128 milyon TL) anlaşma sağlayan Ada temsilcisinin, ödeme koşulları ve ek bonuslarla ilgili olarak son görüşmeleri gerçekleştirdiği ve anlaşmanın yakın zaman içerisinde duyrulacağı ifade edildi. Everton kulübü yetkililerinin de transferi bitirmek için dün İstanbul’a geldiği kaydedildi.

Koeman döneminden beri takipte

Cenk Tosun’un, Everton’ın eski menaceri Ronald Koeman’ın döneminden beri Maviler’in radarında olduğu ortaya çıktı. Kulübün şimdiki hocası Sam Allardyce da önceki kulübü Crystal Palace’ın başındayken Cenk Tosun’u bu takıma transfer etmek istemiş ancak bu isteği gerçekleşmemişti. Palace, 13 milyon Pound’luk önerisini taksitle ödemekte diretince Beşiktaş, bu transferden geri adım atmıştı.

Big Sam: İhtiyacımız var

Premier Lig ekiplerinden Everton’ın teknik direktörü ‘Big Sam’ (Büyük Sam) lakaplı Sam Allardyce, forvete ihtiyaçları olduğunu ve ara transferde bu konuya ağırlık vereceklerini söyledi. İngiliz teknik adam, ligde bugün deplasmanda oynayacakları Bournemouth maçı öncesinde basın toplantısı düzenlediği bildiride, “Eğer bulabilirsek bir forvet oyuncusuna ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde bu konuda etkin olacağız. Şu andaki durumumuza göre daha fazla gol atmalıyız” diye konuştu.

İngilizler Cenk'i bekliyor

Everton’lı futbolseverler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Cenk Tosun için geri sayımda olduklarını belirtiyor... İngiliz taraftarlar, montajla yapılan Cenk Tosun’un Everton formalı fotoğrafını paylaşıp milli futbolcunun bir an önce takıma katılmasını istediklerini söyleyip CT23’ü bekliyorlar.(Fanatik)