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Spor

Everton bir açıldı...

İngiltere Premier Lig'de 12. Hafta mücadelesinde West Ham United evinde, Everton'a 3-1 mağlup oldu.

09 Kasım 2008 02:00


İngiltere Premier Lig'de 12. Hafta mücadelesinde West Ham United evinde, Everton'a 3-1 mağlup oldu.

Upton Park Stadı'nda ilk yarısı da golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Everton 1-0 geriye düştüğü maçta son 8 dakikada bulduğu 3 golle üç puanı almayı bildi.

West Ham'ın tek golü 63. dakikada Jack Collison'dan gelirken, Everton'ın golleri 82. dakikada Lescott ile 85 ve 87. dakikalarda Louis Saha'dan geldi.

Ligde oynadığı son iki maçı da kazanan Everton bu galibiyetle galibiyet serisini 3'e puanını da 18'e yükseltirken, West Ham 13 puanda kaldı.

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