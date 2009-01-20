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Spor

Everton 1 puanı kurtardı

Liverpool, son dakikalarda yediği golle sahasında Everton ile 1-1 berabere kalarak 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

20 Ocak 2009 02:00


Premier Lig'de 22. haftanın son maçında Liverpool, son dakikalarda yediği golle sahasında Everton ile 1-1 berabere kalarak 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

Premier Lig'de lider Manchester United'ın ardından ikinci sırada yer alan Liverpool, sahasında Everton ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skoru değiştirmeyi başaramazken, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Liverpool, 68. dakikada kaptan Steven Gerrard'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Son dakikalarda Liverpool kalesine daha etkili gelmeye başlayan Everton, Cahill'in 87. dakikada topu filelerle buluşturmasıyla birlikte skoru 1-1'e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmazken, maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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