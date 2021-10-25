Evergrande, mart vadeli tahvilin kupon ödemesini yatırdı

Evergrande'nin Mart 2022 vadeli tahvilin kupon ödemesinin en az iki tahvil sahibinin hesaplarına yasal süre içinde yatırıldığını kaydetti.

Borç krizindeki Çinli emlak geliştirme devi Evergrande’nin geçen ay kupon ödemesi yapılamayan bir tahvilinin bazı sahipleri, cumartesi günü sona eren yasal (ödemesiz) süre içinde faiz ödemelerini aldı. Bloomberg HT'nin aktardığına göre kaynaklar, Mart 2022 vadeli yüzde 8,25 faizli tahvilin kupon ödemesinin en az iki tahvil sahibinin hesaplarına yasal süre içinde yatırıldığını kaydetti.



İlk kupon ödemesinin son tarihi, yatırımcıların ödemenin yapıldığına ilişkin hiçbir işaret vermediği 23 Eylül’dü.

Konu hakkında bilgiye sahip kaynaklar Cuma günü, Evergrande’nin 83,5 milyon dolar yolladığını ve bu tutarın tahvil sahiplerinin hesaplarına Cumartesi gününden önce geçeceğini kaydetmişlerdi. Bu adım, şirketin temerrüdün eşiğinden dönmesine yardımcı olacak bir hareket olarak değerlendirildi.

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Nihai borç yapılandırması bekleniyor

Evergrande’nin kreditörleri halen Çin’deki yeniden yapılandırmalar sıralamasında üst sıralarda yer alacak nihai bir borç yapılandırması bekliyor. Ödeme yapıldığına ilişkin haber Çin’in yüksek faizli dolar cinsi tahvil piyasasında cuma bir süreliğine beklentilerin güçlenmesini sağladı.

Ancak emlak vergisi deneme programlarını genişletmeye yönelik bir hükümet programının ardından pazartesi günü hisse senetleri de düşen emlak şirketlerinin dolar cinsi tahvilleri haftaya düşüşle başladı.