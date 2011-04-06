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Dünya

EVEREST'TEN 5 TON ÇÖP TOPLAYACAKLAR KATMANDU (A.A)

06 Nisan 2011 12:24

-EVEREST'TEN 5 TON ÇÖP TOPLAYACAKLAR KATMANDU (A.A) - 06.04.2011 - Bir grup dağcı, dünyanın en yüksek tepesi Everest'te biriken çöpleri temizlemek üzere yola çıktı. Bir şerpanın (Himalayalar'da yaşayan Tibetli) rehberliğinde çalışacak olan dağcılar, tepenin yamaçlarından 5 ton çöp toplamayı planlıyor. Everest'e 20 kere çıkan Apa adındaki şerpanın liderliğinde çalışacak gruba, çöpleri aşağıya indirmesinde diğer keşif gruplarının üyeleri yardım edecek. Çöp taşıyıcılarına kilo başına iki lira ödenecek. Çalışmayı organize eden Eko Everest Gezisi yetkilisi Ang Tshering, bu organizasyonu 4 yıldır yaptıklarını bildirdi. 

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