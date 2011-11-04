-Everest'te mahsur kaldılar KATMANDU (A.A) - 04.11.2011 - Nepal'in güneyindeki Himalayalar'ın ve dünyanın en yüksek tepesi olan Everest'in eteklerinde doğa yürüyüşü yapan binden fazla kişinin kötü hava koşulları nedeniyle mahsur kaldığı bildirildi. Yoğun sis nedeniyle bölgedeki tek havaalanı olan Tenzing-Hillary'nin hava trafiğine kapandığını belirten yetkililer, yaklaşık bin 200 yürüyüşçünün havaalanında ve çevresinde mahsur kaldığını kaydetti. Lukla kentinde 2 bin 800 metre yükseklikte yer alan havaalanından son 4 gündür uçuş yapılamadığı bildirilirken, mahsur kalan yürüyüşçülerin havaalanında, çadırlarda ve kentteki otellerin yemek salonlarında konakladıkları belirtildi.