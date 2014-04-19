Everest'te çığ faciasında 12 kişi öldü, Türk dağcı kurtuldu

Everest’te 12 dağcının hayatını kaybettiği çığ faciasından Türk dağcı Prof. Gülnur Tumbat sağ kurtuldu.

‘Dünya’nın çatısı’ sayılan yeryüzünün en yüksek zirvesi Everest Dağı’nda dün yerel saatle 06.45’te çığ düştü.

5 bin 800 metredeki kamp yakınlarına düştüğü belirtilen çığ altında kaybolanlar için arama operasyonu başlatıldı. 12 kişinin cesedine ulaşıldı. Ölen ya da kaybolanların hepsinin de dağcılara kılavuzluk eden şerpalardan olduğu (rehber) ve dağcılık sezonu öncesi zirveye çıkan yolda hazırlık yaptıkları açıklandı. Everest, 8 bin 848 metre yükseklikle dünyanın zirvesi.

Türk dağcı kurtuldu

Çığ faciasından Türk dağcı Prof. Gülnur Tumbat kurtuldu. Zirve tırmanışı yapan ekibin içinde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tumbat, Denizli’deki yakınlarına bir mesaj atarak iyi olduğunu belirtti.