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Dünya

Everest'te çığ faciasında 12 kişi öldü, Türk dağcı kurtuldu

'Dünya'nın çatısı' olarak bilinen Everest'te meydana gelen çığ faciasında 12 dağcının cesedine ulaşıldı. Türk dağcı Prof. Gülnur Tumbat ise faciadan sağ kurtuldu

19 Nisan 2014 14:10

Everest’te 12 dağcının hayatını kaybettiği çığ faciasından Türk dağcı Prof. Gülnur Tumbat sağ kurtuldu.

‘Dünya’nın çatısı’ sayılan yeryüzünün en yüksek zirvesi Everest Dağı’nda dün yerel saatle 06.45’te çığ düştü.

5 bin 800 metredeki kamp yakınlarına düştüğü belirtilen çığ altında kaybolanlar için arama operasyonu başlatıldı. 12 kişinin cesedine ulaşıldı. Ölen ya da kaybolanların hepsinin de dağcılara kılavuzluk eden şerpalardan olduğu (rehber) ve dağcılık sezonu öncesi zirveye çıkan yolda hazırlık yaptıkları açıklandı. Everest, 8 bin 848 metre yükseklikle dünyanın zirvesi.

 

Türk dağcı kurtuldu

 

Çığ faciasından Türk dağcı Prof. Gülnur Tumbat kurtuldu. Zirve tırmanışı yapan ekibin içinde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tumbat, Denizli’deki yakınlarına bir mesaj atarak iyi olduğunu belirtti.

 

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