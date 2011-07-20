-EVEREST YENİDEN ÖLÇÜLECEK KATMANDU (A.A) - 20.07.2011 - Dünyanın en yüksek dağı Everest yeniden ölçülecek. Nepal hükümeti, geçen hafta yapılan bütçe görüşmelerinde, Everest'in onlarca yıldır ölçülmeyen yüksekliğini yeniden belirleme kararı aldı. Toprak Reformları Bakanlığı sözcüsü Gopel Giri, dağın zirvesinin uydu teknolojisiyle yeniden ölçüleceğini, bu sürecin iki yılda tamamlanacağını belirtti. Nepal, dağın yüksekliğini onlarca yıldır 8448 metre olarak kabul ederken, Amerikalılar 1999'da dağın 8850 metre olduğunu belirledi. Çin ise Everest'in 8844 metre olduğunu iddia ediyor.