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'Eve Turizm parası zirve için'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eve Turizm'e ödenen 4 milyon 750 bin TL'nin, başkanlar zirvesi için olduğunu açıkladı

25 Mart 2009 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Eve Turizm'e yapılan 4 milyon 750 bin TL'lik ödemenin tamamı, 12-15 Nisan 2007'de düzenlenen 4. Dünya Belediye Başkanları Zirvesi'ne aittir" denildi.

Büyükşehir Belediyesi, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı bir televizyon kanalının ana haber bülteninde dile getirdiği iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eve Turizm'e yapılan 4 milyon 750 bin TL'lik ödemenin tamamının 12-15 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen 4. Dünya Belediye Başkanları Zirvesi'ne ait olduğu" belirtildi.

Yapılan hizmetin bedellerinin kanuna uygun belgelerle ibraz edildiği vurgulanan açıklamada, "Harcamaya ilişkin dosya Sayıştay tarafından 2007 yılında incelenmiş ve sorunsuz bir şekilde denetimden geçmiştir. Söz konusu zirve uluslararası bir organizasyon olup, İstanbul için prestij vesilesi olmuştur. Netice olarak davet edilenler belediye başkanlarıdır ve çok başarılı bir zirve gerçekleştirilmiştir" ifadesine yer verildi.

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