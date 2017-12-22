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Eve giren hırsız, gelin ve kayınvalidesini öldürdü

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde N

22 Aralık 2017 14:21

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde N.G. (39), hırsızlık yapmak için girdiği evde oturan Dilek Akyol (39) ve kayınvalidesi Fatma Akyol\'u (60) bıçaklayarak öldürdü. Çığlıklar üzerine uyanan Mehmet Akyol (35) ve babası Cevdet Akyol (58) yakaladıkları hırsızı, çıkan boğuşmada bıçakla yaralayıp, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra jandarmaya teslim etti.
Olay, saat 06.00 sıralarında, Akyol Ailesi\'nin yaşadığı 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, N.G. hırsızlık için girdiği evde gürültü yapınca, Dilek Akyol uyandı. N.G., karşısına çıkan Dilek Akyol\'u bıçaklayarak öldürdü. N.G., ardından sesler üzerine uyanan Fatma Akyol\'u da bıçakladı. Fatma Akyol aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirirken, çığlıklara uyanan oğlu Mehmet Akyol ile hırsız arasında boğuşma başladı. Mehmet Akyol, babası Cevdet Akyol\'un da yardımıyla N.G.\'nin elinden bıçağı aldı. Boğuşma sırasında N.G. de bıçaklanarak ağır yaralandı. N.G.\'nin el ve ayaklarını bağlayan baba ve oğlu, jandarmayı arayarak haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen jandarmanın haber vermesiyle sağlık ekipleri de eve geldi.
Yaralı N.G., kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Hafif yaralanan Mehmet ve babası Cevdet Akyol da hastanede tedavi altına alındı. Olayın duyulmasının ardından köyde yaşayanlar evin önünde toplandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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