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Eve giren hırsız, ev sahibini bıçaklayıp kaçtı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da sahur vakti eve giren kimliği belirsiz hırsız, kendisini fark eden ev sahibi Cüneyt Şimşek'i bıçakla karnından ve yüzünden yaralayıp, kaçtı

21 Mayıs 2018 11:57

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da sahur vakti eve giren kimliği belirsiz hırsız, kendisini fark eden ev sahibi Cüneyt Şimşek\'i bıçakla karnından ve yüzünden yaralayıp, kaçtı. 
Olay, saat 02.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42121 Sokak\'ta iki katlı müstakil evde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sahura kalkan Cüneyt Şimşek, evde hırsızla yüz yüze geldi. Maskeli kimliği belirsiz hırsız, kendisini yakalayama çalışan Şimşek\'i bıçakla karnından ve yüzünden yaraladıktan sonra evden kaçtı.
Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildiren Şimşek, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şimşek\'in hastanedeki tedavisi devam ederken, hırsızın da evden herhangi bir şey çalamadığı belirlendi.
Kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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