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Eve gelen arkadaşına 'bekle' deyip, 8'inci kattan atladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kısa süre önce işten çıkarılan ve bunalıma girdiği iddia edilen Nevzat D

11 Nisan 2018 21:22

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde kısa süre önce işten çıkarılan ve bunalıma girdiği iddia edilen Nevzat D. (43), \"Dışarı çıkalım\" diye evine gelen arkadaşına \"Bekle\" dedikten sonra 8\'inci kattan atlayıp intihar etti.
Olay, saat 10.00 sıralarında Salkımevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süre önce Side\'de çalıştığı firmadan çıkartılan Nevzat D., iddiaya göre bunalıma girdi. Evinden çıkmayan Nevzat D.\'yi sabah saatlerinde adı öğrenilemeyen bir arkadaşı arayarak, \"Hep evde durmak olmaz, dışarı çıkalım, hava alırsın\" dedi. Arkadaşının evinin önüne geldiğini telefonla söylemesi üzerine Nevzat D., \"Biraz bekle, geliyorum\" dedi.
İddiaya göre arkadaşı aşağıda beklerken, 11 katlı apartmanın 8\'inci katında oturan Nevzat D. evin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı halde Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürülen Nevzat D., kurtarılamadı. Nevzat D.\'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi. 1 çocuk babası Nevzat D.\'nin eşinden ayrıldığı, anne ve babasıyla birlikte oturduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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