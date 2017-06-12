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Eve geç geldi diye kardeşini öldürdü!

13 yaşındaki çocuk darp sonucu hayatını kaybetti

12 Haziran 2017 22:38

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ağabeyi tarafından darp edildiği öne sürülen 13 yaşındaki çocuk öldü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Hakan Ahmet Ş. (18) ile kardeşi Ş.Ş. (13) arasında eve geç gelme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Hakan Ahmet Ş, erkek kardeşini darp etti.

Fenalaşan Ş.Ş, sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ş.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ş.Ş'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

Gözaltına alınan Hakan Ahmet Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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