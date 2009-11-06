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Eve dönüşte ikinci perde

Eve dönüşler yeniden başlıyor. Mahmur Kampı'ndan bir grubun kısa bir süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

06 Kasım 2009 02:00

Eve dönüşler yeniden başlıyor. Mahmur Kampı'ndan bir grubun kısa bir süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Hükümet çevrelerine göre bu kez Habur'dakine benzer görüntüler yaşanmayacak. 

Mahmur'dan gelmesi beklenen grupta suça karışmamış olanlar yer alacak. Bu grubun içinde Kandil'den de isimler olabileceği belirtiliyor.

Hükümet çevreleri "Habur'daki görüntülere izin verilmeyecek. Bunun için her türlü önlem alınıyor" ifadelerini kullanıyor. Eve dönüşlerle  amacın Mahmur Kampı'nın tamamen boşaltılması olduğu anlatılıyor. 12 bin kişiye göre hazırlık yapıldığı da ifade ediliyor. Öte yandan açılım çalışmaları 10 Kasım Salı günü Meclis'te ele alınacak. Ön görüşmede İçişleri Bakanı Beşir Atalay konuşacak. CnnTürk'ün haberine göre, AKP ön görüşmenin uzun sürebileceğinden hareketle, genel görüşmenin cumaya da kalabileceğini hesaplıyor. Genel görüşmede ise Başbakan Erdoğan konuşacak. Erdoğan'ın da eve dönüşlere vurgu yapması ve çağrıda bulunması bekleniyor.

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