'Eve dönüş yasası' genişletiliyor, yasadan Karayılan da faydalanabilir

Hükümet, PKK’lıların dağdan inerek toplum içinde yaşamlarına devam etmesine olanak sağlayacak olan "Eve Dönüş Yasası"nın kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Buna göre, "herhangi bir terör eylemine katılmamış olanlar"ın yanında "haklarında kovuşturma bulunmayanlar" ve "haklarında hüküm tesis edilmemiş olanlar" da söz konusu yasadan yararlanabilecek. Bu düzenlemeyle PKK’nın Kandil’deki lideri Murat Karayılan'ın da yasadan faydalanabileceği belirtiliyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında "Af şu anda gündemde olan bir konu değil. Ama bu insanların sisteme katılması için Eve Dönüş Yasası var" demişti.

Akdoğan’ın kısa bir süre önce de Eve Dönüş Yasası’nın esnetilebileceğini ifade etmesi üzerine gözler, yapılacak yeni düzenlemeye çevrildi.

Düzenleme ile pek çok PKK’lıya eve dönüş yolunun açılacağı belirtildi.



Mevcut yasadan memnun değiller



Hüseyin Özkaya'nın Taraf'taki haberine göre, ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu gerekçesiyle PKK’nın mevcut yasaya sıcak bakmadığı ve bunun yerine, “genel af” istediği, hükümet kanadının ise buna karşı olduğu biliniyor. "Genel af" konusunda özellikle kamuoyundan gelecek tepkilerden endişe duyduğu dile getirilen Hükümet’in, mevcut Eve Dönüş Yasası’nın kapsamını genişleterek PKK’lılara dönüş yolunu açacak bir yasal düzenleme planladığı ifade ediliyor.

Taraf‘ın edindiği bilgilere göre, Eve Dönüş Yasası’nın kapsamını genişletmeye hazırlanan ve bu konudaki çalışmaları bir süredir sürdüren Hükümet, “herhangi bir terör eylemine katılmamış olma” şartını içeren yasayı, “haklarında kovuşturma bulunmayanlar“ ve “haklarında hüküm tesis edilmemiş olanlar”ı da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Hatta hükümet, “bir eyleme karışmış ancak henüz davası karara bağlanmamış” olanları da yeni düzenlemeye dâhil etmeye hazırlanıyor. Söz konusu düzenleme ile, PKK’nın Kandil’deki bir numarası olan Murat Karayılan dâhil çok sayıda PKK'lıya eve dönüş yolunun açılacağı belirtiliyor.



'Af şu an gündemde değil ama...'



Önceki akşam Habertürk televizyonunda bir programa konuk olan Yalçın Akdoğan, “Bence çözüm süreci çalışmaları gayet başarılı gidiyor” demiş ve süreç konusunda, şunları ifade etmişti: “Silahların bırakılması önemli bir durumdur. Silahlar ne olacak, insanlar ne olacaktır elbette değerlendirilmesi gereken meseledir. Af şu anda gündemde olan bir konu değil. Ama bu insanların sisteme katılması için Eve Dönüş Yasası var ama bunlar ayrı konular. Şu anda birçok insan gelip teslim oluyor. Suça karışmadıysa farklı bir muamelesi var, serbest bırakılıyor. Kimisi birtakım cezalar alıyor. Öcalan’a ev hapsi gelecek gibi sözler afaki değerlendirmeler.”