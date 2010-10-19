-EVE DÖNEN IRAKLI MÜLTECİLER PİŞMAN CENEVRE (A.A) - 19.10.2010 - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), eve dönen Iraklı mültecilerin pişman olduğunu bildirdi. UNCHR'nin 2007 ve 2008 yıllarında Irak'ın başkenti Bağdat'a dönen 2 bin 353 Iraklı mültecinin katılımıyla yaptığı ve yakın bir süre önce tamamlanan araştırma, Suriye ve Ürdün'den evlerine geri dönen Iraklı mültecilerin yüzde 61'inin, güvenlik sorunu, işsizlik ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle, bu kararlarından "pişman olduklarını" ortaya koydu. Eve dönen Iraklı mültecilerin üçte birinin, ülkelerinde kalıp kalmama konusunda kararsız olduğunu gösteren araştırmada, Iraklı mültecilerin büyük bölümünün, sürgünde oldukları ülkelerde yaşamlarını karşılayacak kazanca sahip olmazken, yüzde 87'sinin kendi ülkelerinde de gelirlerinin ailelerini geçindirmeye yetmediğini söylediği bildirildi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Melissa Fleming, düzenlediği basın toplantısında, BM yetkililerinin ülkelerine dönenlerden, oturdukları bölgede çok sayıda patlama, saldırı, askeri operasyon ve adam kaçırma olayı olduğu bilgisini aldıklarını söyledi. Yine Suriye ve Ürdün'de yaşayan 3 bin 500 Iraklıyla yapılan bir anket, Iraklı mültecilerin çoğunun, ülkelerine kesin dönüş yapma konusunda isteksiz olduklarını gösterirken, bu isteksizliğin nedenleri, Irak'taki siyasi belirsizlik ve güvenlik sorunu, eğitim alanında fırsatların azlığı ve ev sıkıntısı olarak sıralandı. UNCHR'nin Iraklı mültecileri evlerine dönmeye teşvik etmediği, ancak kendi arzularıyla evlerine dönmek isteyen mültecilere, ulaşım masraflarını karşılayarak ve bir miktar nakit vererek yardım ettiği, ayrıca Iraklı sığınmacıların, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Norveç ve İsveç'ten zorla çıkarılmasından da endişe duymayı sürdürdüğü belirtildi. Suriye ve Ürdün'ün, 180 bin civarında Iraklı mülteciye ev sahipliği yaptığı biliniyor.