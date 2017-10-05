Evden uzaklaştırma cezası sona eren koca, eşini bıçaklayarak öldürdü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da mahkemenin verdiği evden uzaklaştırma cezası sona eren 63 yaşındaki Hasan Yumuşak, tartıştığı eşi 53 yaşındaki Fatma Yumuşak\'ı 16 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa İlçesi Yüzüncüyıl Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahkemenin verdiği evden uzaklaştırma cezası sona eren Hasan Yumuşak, ayrı yaşadığı eşi 2 çocuğunun annesi Fatma Yumuşak\'ın evine gitti. Burada Hasan ve Fatma Yumuşak çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Yumuşak, yanında taşıdığı bıçağı çekip, eşi Fatma\'yı 16 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Fatma Yumuşak\'ın öldüğü belirlendi. Yumuşak\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Hasan Yumuşak, polis tarafından Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde park ettiği otomobilinin içinde yakaladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hasan Yumuşak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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