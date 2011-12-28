-Evden kaçtı kardeşleri öldürdü ADIYAMAN (A.A) - 28.12.2011 - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, evden kaçtıktan sonra polis tarafından bulunarak ailesine teslim edilen genç kız, darp ve tehdit edildiği gerekçesiyle, polis nezaretinde ayrılmak üzere geldiği evde, kardeşleri tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde, Hacer A. (21) tartıştığı kardeşleri A.K. (24) ve M.K. (17) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Hacer A, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak Hacer A'nın kardeşleri A.K. (24), M.K. (17), annesi M.K. ile babası O.A'yı gözaltına aldı. İddiaya göre, bir süre önce evden kaçan Hacer A'nın ailesi, kızlarının bulunması için polise başvurdu. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hacer A'yı, Şanlıurfa'da bularak ailesine teslim etti. Hacer A, ailesine teslim edildikten sonra, karakola gelerek, ailesi tarafından darp ve tehdit edildiğini öne sürüp şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin nezaretinde eşyalarını almak üzere babasının evine gelen Hacer A, babası ve kardeşleri ile tartıştı. Tartışma üzerine evlerinin alt katında bulunan iş yerlerine kaçan Hacer A, buraya gelen kardeşleri M.K. ile A.K. tarafından bıçaklandı. Bunun üzerine olay yerinde bulunan polis ekipleri M.K. ve A.K'yi etkisiz hale getirerek kullandıkları iki bıçakla birlikte gözaltına aldı.