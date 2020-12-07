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Evden kaçan üç çocuk uyuşturucu partisinde yakalandı; koruma altına alındı

07 Aralık 2020 12:20

Evden kaçan M.Y (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y.’nin (15) Düzce'de bir uyuşturucu partisinde yakalandığı ortaya çıktı.

Partide yakalanan 12 kişi, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Evlerinden kaçan 3 kız koruma altına alındı.

Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kızın Düzce Aziziye Mahallesi’nde bir eve girdiklerini tespit etti. Jandarma tarafından eve yapılan operasyonda A.Ş. (28), U.K. (25), İ.A. (33), B.K.Ç. (35), S.Ö. (32), E.A. (36), V.D. (35), E.D. (29), M.C. (23), B.B. (24) Z.K. (26) ve Y.U. (35) uyuşturucu partisi yaparken yakalandı.

Şüpheliler serbest

Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi. 15 kişi jandarmada yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemece verilen karar sonrası 3 kız çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait yurda gönderilirken, “Uyuşturucu kullanma ve bulundurma, çocuğun alıkonulması” suçlamalarından hakim karşısına çıkan 12 erkek şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

 

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