T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evden kaçan kıza cinsel istismarla suçlanan 3 kişi tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, ailevi sorunları nedeniyle evden kaçtığını söyleyen 14 yaşındaki M

12 Mart 2018 14:13

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, ailevi sorunları nedeniyle evden kaçtığını söyleyen 14 yaşındaki M.Ü.\'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 1\'i Suriye uyruklu 3 kişi, \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan tutuklandı. Kızının kendisiyle yaşamak istemediğini belirten anne, şüphelilerden şikayetçi olmadı. M.Ü., ailesinden alınarak Çocuk Esirgeme Yurdu\'na yerleştirildi.
Şubat ayında Bornova\'da, annesi ve üvey babasıyla yaşadığı evden kaçan M.Ü., polise giderek 3 kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. M.Ü.\'nün, Çocuk İzlem Merkezi\'nde (ÇİM) ifadesi alındı. M.Ü. buradaki adli görüşmeciye başından geçenleri anlattı.
Anne ve üvey babasıyla yaşadığını, imam hatip lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktığını, psikolojik sorunları nedeniyle ayda bir evden kaçtığını söyleyen M.Ü., en son kaçışında bir süre sokaklarda gezdiğini ve arkadaşı Ş.S.\'yi (21) telefonla arayıp, kendisi için kalacak yer bulmasını istediğini anlattı. Bornova\'da buluştuğu arkadaşı Ş.S.\'nin kendisini otomobilde taciz ettiğini, sonra bir arkadaşının iş yerine götürdüğünü, burada ise işletmenin sahibinin kardeşi E.B.\'nin (19), cinsel istismarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. ÇİM\'deki ifadesi sırasında sıklıkla kekelediği öğrenilen M.Ü.\'nün, E.B.\'nin yanında bir kişiyle telefonda konuştuğunu daha sonra yanından ayrıldığını, bir süre sonra işyerine gelen Suriye Uyruklu A.O.\'nun da kendisine istismarda bulunduğunu söylediği kaydedildi.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.Ü.\'nün ifadesinin ardından, 3 zanlıyı kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar suçlamayı reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları hahkemece \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan tutuklandı.
Öte yandan M.Ü.\'nün polise gitmesinin ardından haber verilen annesi ise kızının sürekli evden kaçtığını ve şüphelilerden şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine M.Ü., ailesinden alınarak Çocuk Esirgeme Yurdu\'na yerleştirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHASuriyeKızınınEsirgeme YurduBornovaMerkeziAnneUyrukluAhlak Büro AmirliğiGözaltınaEmniyettekiBunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24