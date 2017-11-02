Evden kaçan iki çocuk, Adana'da otogarda yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - KONYA\'nın Karapınar ilçesinde evden kaçan 17 yaşındaki O.I. ve kız arkadaşı 16 yaşındaki A.Y., Adana Otogarı\'nda yakalandı.

İddiaya göre, Konya Karapınar\'da oturan O.I. ve A.Y. bir süre önce tanışıp, arkadaş oldu. Birbirlerini çok seven çocuklar, ailelerine evlenmek istediklerini söyledi. Ailelerinin karşı çıkması üzerine, O.A. ve A.Y. yanlarına eşyalarını alarak, Adana\'daki bir arkadaşlarının yanına gitmek için Konya\'dan otobüse bindi. Kızlarının kaçtığını anlayan aile, A.Y.\'ye eve dönmesi için mesaj attı. Genç kız ise \'Merak etmeyin, birbirimizi çok seviyoruz Adana\'ya gidiyoruz\' diye cevap mesajı attı.

Bunun üzerine kızın ailesi polisi arayarak durumu bildirdi. Otogara gelen polis, otobüsten inen O.I. ve A.Y.\'yi yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürülen iki çocuk, daha sonra çağrılan ailelerine teslim edildi.



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