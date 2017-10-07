Evden kaçan 2 genç kız, İzmir'de aranıyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - ANKARA\'da lise öğrencisi 16 yaşındaki N.U., kendisiyle aynı yaşta olan kız arkadaşı H.K. ile üç gün önce İzmir\'e kaçtı. Erkek arkadaşlarını arayıp onların da yanlarına gelmesini isteyen kızlar, tüm aramalara karşın henüz bulunamadı.

Ankara\'da lise öğrencisi olan N.U., 5 Ekim Çarşamba günü sabah annesi Asuman U. ile evden çıkıp Kızılay\'a gitti. Burada annesinden ayrılan N.U., okula gitmeyen, kendisiyle aynı yaştaki kız arkadaşı H.K. ile buluşup, ortadan kayboldu. N.U. ile H.K.\'dan bir daha haber alınamadı. Eşi hayatını kaybettiği için 4 çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan Asuman U., kızının arkadaşlarıyla görüştü. N.U.\'nun evden kaçtığını öğrenen Asuman U., polisten yardım istedi. Polis arama çalışmalarını sürdürürken, kayıp kızlar, erkek arkadaşlarını arayıp İzmir\'e yanlarına gelmelerini istedi.

Erkek arkadaşlarının polise bildirmesi üzerine, İzmir\'de aranan cep telefonu numarasının sahibine ulaşıldı. O da kızlarını kendi telefonunu ödünç alıp, konuştuğu bilgisini verdi. Üç gündür kayıp olan kızların bulunması için İzmir ve Ankara polisi ortak çalışma başlattı.

Anne Asuman U., kızının ilk kez böyle bir davranış içerisine girdiğini belirterek, bir an önce bulunmasını istedi.

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