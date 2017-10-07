T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evden kaçan 2 genç kız, İzmir'de aranıyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - ANKARA'da lise öğrencisi 16 yaşındaki N

07 Ekim 2017 21:32

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - ANKARA\'da lise öğrencisi 16 yaşındaki N.U., kendisiyle aynı yaşta olan kız arkadaşı H.K. ile üç gün önce İzmir\'e kaçtı. Erkek arkadaşlarını arayıp onların da yanlarına gelmesini isteyen kızlar, tüm aramalara karşın henüz bulunamadı.
Ankara\'da lise öğrencisi olan N.U., 5 Ekim Çarşamba günü sabah annesi Asuman U. ile evden çıkıp Kızılay\'a gitti. Burada annesinden ayrılan N.U., okula gitmeyen, kendisiyle aynı yaştaki kız arkadaşı H.K. ile buluşup, ortadan kayboldu. N.U. ile H.K.\'dan bir daha haber alınamadı. Eşi hayatını kaybettiği için 4 çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan Asuman U., kızının arkadaşlarıyla görüştü. N.U.\'nun evden kaçtığını öğrenen Asuman U., polisten yardım istedi. Polis arama çalışmalarını sürdürürken, kayıp kızlar, erkek arkadaşlarını arayıp İzmir\'e yanlarına gelmelerini istedi. 
Erkek arkadaşlarının polise bildirmesi üzerine, İzmir\'de aranan cep telefonu numarasının sahibine ulaşıldı. O da kızlarını kendi telefonunu ödünç alıp, konuştuğu bilgisini verdi. Üç gündür kayıp olan kızların bulunması için İzmir ve Ankara polisi ortak çalışma başlattı.
Anne Asuman U., kızının ilk kez böyle bir davranış içerisine girdiğini belirterek, bir an önce bulunmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taylan YILDIRIMİZMİR DHAANKARAErkekAnkaraEkimAsumanKızılayBuradaEşiPolisAnne AsumanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24