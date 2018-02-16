Evden hırsızlık yapılan yaylada operasyon başlatıldı

İnan KALYONCU/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA) - TRABZON’da, terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında, Trabzon- Gümüşhane sınırındaki Kefli Yaylası\'ndaki bir evden hırsızlık yapıldığı belirlendi. Olayın, bölgede varlığı bilinen teröristlerce yapılmış olabileceği ihtimali üzerine yaylaya takviye birlikler sevk edilirken, operasyon genişletildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde terör eylemlerine karışan PKK’lı terörist grubunun etkisiz hale getirilmesi için yürütülen operasyonlar aralıksız sürdürülüyor. Operasyonlar kapsamında, kırsal alanda görev yapan güvenlik güçlerince, Trabzon- Gümüşhane sınırındaki Kefli Yaylası\'nda M.D.\'ye ait evden hırsızlık yapıldığı belirlendi. Hırsızlık olayının bölgede varlığı bilinen teröristlerce yapılmış olabileceği ihtimali üzerine bölgeye zırhlı araç ve özel takviye birlikler sevk edildi.

ARAZİ, KARIŞ KARIŞ ARANIYOR

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ile Jandarma Özel Harekat timleri ve komando birlikleri, dağlık ve ormanlık alanda PKK\'lı teröristlerin izini sürüyor. Sarp ve ormanlık alanda, zorlu kış şartlarında araziyi karış karış tarayan ekipler, hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede arama-tarama faaliyetlerini de yoğunlaştırdı. Terörist grubu yakalamak için başlatılan ve zırhlı araçların bölgeye getirildiği operasyonlara, özel birlikler de takviye olarak katıldı. İnsansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyonlar için bölgeye özel eğitimli köpeklerler de getirildi. Güvenlik güçleri, yaylalarda yer alan yerleşim bölgelerinin yanı sıra dere yatakları ile karla kaplı bölgede kontrollerini sürdürüyor. Bölgede her ihbarı titizlikle değerlendirip, operasyonel faaliyet yürüten ekiplerin, son zamanlarda mühimmat ve gıda malzemeleri ele geçirilen terörist grubu etkisiz hale getirmesi bekleniyor.

Öte yandan bölgedeki güvenlik kuvvetleri, yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda yöre halkına uyarılarını yineledi.



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