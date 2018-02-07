Evden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde girdikleri evden çok sayıda eşya ve antika çalan iki şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İddiaya göre, Osmancık ilçesinde Güney Mahallesi\'ndeki bir evde kimsenin olmadığı sırada hırsızlık olduğu ihbarını alan polis ekipleri inceleme yapmak için gittikleri adreste evin arka kapısının kırılarak içeri girildiği tespit etti. İzmir\'de yaşayan ve yazları memleketine gelen Ali Yüksel Günal\'ın evine giren hırsızlar, 10 bin lirayı bulan çeşitli eşya ve antikaları çaldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından hırsızlığı İ.Y. ve M.E.’nin yaptığını belirledi. İki şüpheli polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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