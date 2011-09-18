'Evden bile şarj edebilirsiniz'

T24 - Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, elektrik motorlu Fluence'in, Türkiye'de satışı için en ufak bir eksiklik olmadığını belirterek, "Bu araçların şarj konusu hiç bir zaman problem olacak bir konu değil. Evlerde herhangi bir 16 amperlik topraklı priziniz varsa, çamaşır veya bulaşık makinesi çalıştırıyorsanız, elektrik motorlu Fluence'i evde şarj edebilirsiniz" dedi.



Aybar, 2009 yılının Ekim ayında Elektrikli Fluence Z.E'nin Türkiye'de üretilmesi kararının çıktığını anımsatarak, Oyak Renault Fabrikalarında elektrikli Fluence'nin seri üretimine bu ay başladıklarını kaydetti.



Aybar, Elektrik motorlu Fluence'nin önümüzdeki bir kaç ay içinde bütün dünyada ve Türkiye'de satışa sunulacağını, Türkiye'de satış için en ufak bir eksiklik olmadığını dile getirerek, şu anda bu araçların Türkiye'de satılması için satış şebekelerini hazırladıklarını ve gerekli eğitimleri verdiklerini ifade etti.



Özellikle bu araçların şarj istasyonu meselesinin bugünlerde hep gündemde olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Altını çizerek söyleyeceğim bir şey var. Elektrikli Fluence'ların şarj konusu konusu hiç bir zaman problem olacak bir konu değil. Evlerde herhangi bir 16 amperlik topraklı priziniz varsa, çamaşır ve bulaşık makinesi çalıştırıyorsanız ki, hepimiz çalıştırıyoruz, evden şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda ofisten de şarj edebilirsiniz. Yollarda, otoparklarda restoranlarda, alışveriş merkezlerinde yapılanma gerekiyor park anında şarj yapabilmek için. Bu anlamda da belediyelerin önemli bir kaç tanesinde çalışmalar yoğunlaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) şu anda otoparklarda 9 tane şarj istasyonu ortaya çıktı. Bu yıl sonuna kadar bu şarj istasyonu sayısı 40'ı bulacak.



Ankara Büyükşehir Belediyesinde zannediyorum bu ay içerisinde ilk şarj istasyonunun otoparklarda açılışı gerçekleşecek. Gaziantep, Bolu, Kocaeli ve diğer belediyelerde harekete geçmiş durumda. Bu teknolojili araçların kullanılabilir olduğu algılanmaya başladıkça, Türkiye'de bu dinamiğin çok daha hızlı oluşacağını düşünüyorum ve önümüzdeki ayların bu büyük gelişmelere sahne olacağına inanıyorum."

Başbakan'a da hazırlanıyor



İbrahim Aybar, bu yıl elektrikli Fluence'lerin satışına kamu kurumları ile başlayacaklarını, bireysel satışlar ve özel kurumların taleplerine 2012 yılının ilk çeyreğinde cevap vereceklerini belirterek, bu yıl bitmeden şu anda kontrata bağlanmış olan siparişleri gerçekleştireceklerini kaydetti.



Şu an için kendilerini kamu kurumlarından 161 siparişin ulaştığını, ilk müşterilerinin anlaşma imzaladıkları bildiren Aybar, Ankara ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri, Bolu ve Kocaeli Belediyeleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olduğunu açıkladı.



Aybar, ''Tabii şu anda Sayın Başbakanımıza da bir tane hazırlanmakta... Onu da kendisine takdim edeceğiz. Şu anda kontrata göre siparişlerde aslan payı Ankara Büyükşehir Belediyesine ait. Onların siparişi 100 adet. İBB'nin henüz daha böyle yazılı bir siparişi olmadı ama İBB'de çeşitli birimlerine bunu alabilmek için bizimle temaslarını sürdürüyor'' dedi.



Bugün Avrupa'da yapılan istatistiklerde bu araçların yüzde 80'inin şarjlarının evlerde ve iş yerlerinde yapıldığını gösterdiğini aktaran Aybar, Türkiye'de, şarj istasyonu altyapılarını üreten firmaların çalışmalarına devam ettiğini, 3 tane firmanın bu konuda kendilerinden standartlarına uygunluk yetkisi aldığını, o firmaların da faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Türkiye'de üretim



Aybar, Türkiye'de şu anda gündemde olan diğer bir konunun da, Türkiye'de üretilen binek otomobil çeşidini artırmak olduğunu vurgulayarak, ''Ben önümüzdeki ayların Türkiye'de yeni binek otomobillerin üretimi için önemli gelişmelere sahne olabileceğini tahmin ediyorum'' dedi.



Türkiye'nin dünyada çok önemli bir otomotiv üretim üssü olduğunu, yaptığı çalışmalar ve ürettiği araçların kalitesinin bu üretim üssü olmayı hak ettiğini gösterdiğini dile getiren Aybar, yerli otomobilde bütün meselenin içerde ve dışarda bu işi fizibıl kılabilecek hacmi sağlayabilecek yapılaşmanın ortaya çıkması olduğunu, bunun için çalışmak gerektiğini kaydetti.



Aybar, ''Şu anda elektrik motorlu araçlarda yepyeni bir pazar oluşacak dolayısıyla böyle bir talebi yakalamak için burada az yoruluruz, daha hızlı mesafe alırız. Bir de elektrik motorlu araçlar da Türkiye'de marka olarak, dünyada çok rahat pazarda buluruz. Hem Türkiye'de hem de dünyada ani bir şekilde ortaya çıkacak bu pazarla da bence çok daha fizibıl çözümler olabilir'' diye konuştu.

Renault pazardan daha çok büyüdü



Renault'nun bu yıl pazardaki büyümeden daha fazla büyüdüğüne işaret eden Aybar, Türkiye otomotiv pazarının bu yılın 8 aylık döneminde yüzde 35 oranında büyüme gösterirken, Renault'nun satışlarının yüzde 53 oranında arttığını anlattı.



Aybar, bu yıl ağustos ayında geçen yılın ağustos ayına göre pazarda yüzde 6'lık bir daralma olduğunu hatırlatarak, ''Ama bunu hiç bir zaman piyasa küçülüyor gibi olumsuz algılamamak lazım. Yılbaşından beri bütün tahminlerimizde yıl sonu toplam pazarının 800 bin adetler civarında olacağını söylemiştik. Şu anda 542 bin adete ulaştı pazar, yıl sonunda da toplam otomotiv pazarının 800-810 bin gibi rakamlara ulaşacağını düşünüyoruz'' diye konuştu.



Dacia markasının da 2004 yılından beri Türkiye'de ve bütün dünyada ciddi bir çıkış yakaladığına işaret eden Aybar, Dacia'nın Türkiye'de ilk 10 marka içerisine volüm olarak girdiğini, fabrikadan ne kadar Dacia alabilirlerse o kadar Dacia satabilecek durumda olduklarını söyledi.



Aybar, yeni model yılı ile birlikte Dacia Logan MCV'le ilgili binek otomobil olarak bir düzenleme olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla bu aracı biz binek versiyonu şeklinde satacağız. 2011 model yılı ticari satıldı. 2012 model yılından itibaren ticari olarak satacağız. Bu aracın binek versiyonu taksici esnafta ciddi talep görüyor" dedi.