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Ekonomi

Evden 2 hafta ücretsiz konuş!

Türk Telekom, yarın başlatacağı kampanya ile akşam 19.00-sabah 07.00 arası ücretsiz konuşma kampanyasını bir yenisini ekledi.

13 Şubat 2010 02:00

T24 - Türk Telekom, 14 Şubat 2010 tarihinde başlatacağı "7'den 7'ye Bedava" kampanyası ile, Türk Telekom hattı olan herkese akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar yapılacak olan şehiriçi ve şehirlerarası aramaların ücretsiz olacağını açıklandı. Kampanyadan yararlanabilmek için herhangi bir başvuru veya taahüt gerekmediği, 3 bin dakikalık adil kullanım limiti uygulanacağı belirtildi.

Türk Telekom, Bayram Kampanyası ile başladığı, yılbaşı ve yarı yıl kampanyaları ile sürdürdüğü bedava konuşma kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek, Kurban Bayramı ve yılbaşında ikişer günle başlayan, yarı yıl kampanyası ile 1 hafta boyunca sunulan bedava dakikaların kullanım süresi, Türk Telekom müşterilerinin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle “7’den 7’ye Bedava Kampanyası” ile iki haftaya çıkarttı.

14 Şubat 2010 itibariyle başlayacak ve 1 Mart 2010 tarihine kadar sürecek olan 7’den 7’ye Bedava Kampanyası’nda,  Türk Telekom hattı olan herkese akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar yapılacak olan şehiriçi ve şehirlerarası yönündeki aramaların ücretsiz olacağı belirtildi.

Şubat Kampanyası’na ilişkin olarak görüşlerini dile getiren Türk Telekom Satış Başkanı Aydın Çamlıbel, "Bayram ve yılbaşı döneminde ikişer günle başladığımız, yarıyıl tatili döneminde de 1 hafta uyguladığımız bedava dakika sunan kampanyalarımız, müşterilerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Yarıyıl kampanyası döneminde konuşma trafiğimizin akşam 19.00 sabah 07.00 saatleri arasında 2 katına çıktığını ve tüm gün trafiğimizde de %24 artış olduğunu gözlemledik. Aynı zamanda kullanıcılardan çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu doğrultuda 7’den 7’ye Bedava Kampanyası’nı düzenleyerek müşterilerimizin daha uzun bir dönemde bedava görüşme yapabilmesinin önünü açtık. Müşterilerimizin hayatına değer katan kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Tüm bireysel müşterilerin faydalanabilecekleri ve iki hafta boyunca devam edecek olan kampanya için herhangi bir başvuru ya da taahhüt gerekmediği, kampanyada 3 bin dakikalık adil kullanım limiti uygulandığı belirtiliyor.

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