Evden 14 kamyon çöp çıktı

Hikmet SEPET/KULA(Manisa) (DHA)- MANİSA\'nın Kula Belediyesi, vatandaşların şikayeti üzerine geçen yıl da temizlediği bir çöp evden, bu kez 14 kamyon dolusu atık çıkardı. Ev daha sonra ilaçlanıp, dezenfekte edildi.

Zaferiye Mahallesi sakinlerinin \'çöp ev\' şikayeti üzerine harekete geçen Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, M.D. adlı kadın ile birlikte yaşadığı oğlu T.D.\'nin evini kontrol etti. Geçen yıl da aynı sorun yüzünden temizlenen evde, temizlik yapılmasına karar verildi. Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kula Kaymakamlığı\'ndan alınan özel izinle; Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kula Sağlık Gurup Başkanlığı ile birlikte temizlik yaptı. Evsel atık, çöp, karton kutu, plastik ve teneke kutuların dışarı çıkarılması ve temizlenmesi için belediye ekipleri uzun süre çalıştı. Ekipler, titiz çalışma sonunda evden 14 kamyon çöp çıkardı. Çöplerin çıkarılması ardından ekipler, kullanılabilir hale gelen evi mikrop ve haşerelere karşı ilaçlayarak dezenfekte etti.

Zaferiye Mahallesi Muhtarı Murat Yılmaz, mahalle sakinlerinin çöp evden dolayı şikayetçi olduğunu belirterek, \"Bu evde çöp biriktirilmekte. Geçen yıl evin temizlenmesine rağmen, yengemiz sabahın erken saatlerinde kalkarak çöp toplayıp evinde biriktiriyor. Komşuların şikayeti üzerine, belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. Anne ve oğlunun akli dengesi yerinde değil, bu evde bu şekilde yaşıyorlar\" dedi.

Kula Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Tosun, ilçede halk sağlığını bozabilecek bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini belirterek, \"Temiz bir çevre için çalışıyoruz. Ekiplerimiz gece, gündüz demeden Kula\'nın dört bir yanında temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Tabi ki çöp evleri tek başımıza tespit etmemiz imkansız. Bu tür çevreye kötü koku ve mikrop saçan evlerin tespiti için vatandaşlarımızdan gelen her türlü ihbarı değerlendirerek gerekeni yapıyoruz\" dedi.

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