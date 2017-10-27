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Evdeki tüfekle oynayan çocuk yanlışlıkla kardeşini vurdu

  Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da babasına ait av tüfeğiyle oynayan 16 yaşındaki E

27 Ekim 2017 12:34

 

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da babasına ait av tüfeğiyle oynayan 16 yaşındaki E.A., yanlışlıkla 12 yaşındaki kız kardeşi Z.A.\'yı vurdu. Z.A. olay yerinde yaşamını yitirirken, ağabeyi E. A. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Peyami Sefa Mahallesi\'nde meydana geldi. 334\'üncü Sokak üzerindeki bir apartmanda ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki E.A. annesi ve babasının evde olmadığı bir sırada evlerindeki av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu, E.A.\'nın yanında bulunan 12 yaşındaki kız kardeşi Z.A. vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.A.\'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Z.A\'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ağabeyi E.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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