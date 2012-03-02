Evdeki hangi ürün ne kadar elektrik tüketiyor?

Esen Evran

(Habertürk, 2 Mart 2012)

Küçük ev aletleri pazarında son yıllarda yaşanan hareketliliği hepimiz izliyoruz. Mevcut markaların yeni ve yaratıcı ürün çıkarma çabaları bir yana, yeni markalar da katılıyor bu rekabete. Türkiye'nin en genç markalarından Homend'in Genel Müdürü Hakan Koçer ile markanın birinci yılında pazardaki son gelişmeleri konuşuyoruz. Bu yıl 51 ürünü olan markanın 2012 hedefinde 71 markaya çıkmak var. Homend'in gelecekteki pazarlarından biri de ısıtma ve soğutma ürünleri olacak.

Peki giderek değerlenen enerji? Küçük ev aleti üreticileri niçin bu konuda herhangi bir vaatte bulunmuyor. Buzdolaplarının 20 yıl öncesine göre yüzde 80 daha az enerji harcadığı bir zamanda tasarruflu ürünler geliştirmek sadece beyaz eşya üreticilerinin sorumluluğu mu?

Bilmeden Koçer'in en çok çalıştığı yerden sormuşuz meğer. Homend Alman standart kurumu TUV'e başvurarak Türkiye'nin ilk A enerji sınıfı küçük ev aleti belgesini almış. Şimdilik iki ütü için alınan bu belgeye başka ürünlerde de sahip olmak şirketin en önemli hedeflerinden biri. Koçer, "Enerji verimliliği, küçük ev aletlerinde üretici ve tüketicilerin önceliği değil. Bunda AB'de küçük ev aletleriyle ilgili regülasyonların tam oturmamasının etkisi var. Geliştirdiğimiz ürünlerle enerji verimliliği de sağlamayı iş edindik. Günde 24 saat çalışan A++ buzdolabının enerji tüketimi haftada 4 saat çalışan buharlı ütünün enerji tüketimine eşit" diyor. Boyundan büyük enerji tüketen küçük ev aletlerinde faturayı en çok kabartan hangisi? Homend için yeni ürünler geliştirilirken bu veriler de derlenmiş. Ölçümlere göre 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası içinde küçük ev aletlerinin payı yüzde 31. ilk sıraya ütü oturuyor. Ütü, haftada 4 saat kullanıldığı var sayıldığında neredeyse günde 24 saat çalışan buzdolabına eşit elektrik harcıyor. Hiç hesaba katmadığımız bir başka harcamayı da günde 6 saat açık kaldığı var sayıldığında masaüstü bilgisayarlar yapıyor.