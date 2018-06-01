EVDEKİ BİBER TARTIŞMASI BABANIN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Biber nedeni ile tartıştıkları babaları Necati Timuçin\'in kalp krizi geçirip ölümüne neden oldukları gerekçesi ile haklarında, \"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak\" suçundan dava açılan 34 yaşındaki ikiz kız kardeşler Dilan ve Dilara Timuçin\'in hakim karşısına çıktı.

Kadıköy\'de 21 Mayıs 2016 tarihinde evde yaşanan biber tartışması ölümle sonuçlandı. Biber yüzünden eşi ve kızları arasında yaşanan tartışmaya dahil olan baba Necati Timuçin, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İkiz kız kardeşler hakkında, \"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak\" ve \"Üst soya karşı basit yaralama\" suçundan dava açıldı.

BİBER YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Olaydan sonra hazırlanan iddianameye göre anne Ayşe Nurten Timuçin, hizmetlileri Nesrin Gölbaşı\'na yemeğe koyması için biberleri doğramasını istedi. Bu sırada mutfağa giren ikiz kız kardeşlerden Dilara Timuçin biberlerin Dilan Timuçin\'e ait olduğunu söyleyerek kullanılmamasını istedi. Anne Nurten Timuçin de biberlerin eşi tarafından alındığını, parasının da eşi tarafından verildiğini savunarak biberlerin kullanılmasını istedi.

TABAK, ÇANAK FIRLATTILAR, BIÇAK KULLANDILAR İDDİASI

Biber tartışmasına Necati Timuçin ve Dilan Timuçin de dahil oldu. Necati Timuçin\'in kızlarını kenara iterek eşi Nurten Timuçin\'den uzaklaştırdığı sırada kızlar da babalarına vurmaya başladılar. Kızlar iddiaya göre babalarına tabak, çanak ve cam fırlattı. Dilara Timuçin kırık cam parçaları, Dilan da bıçakla babasının üzerine yürüdü. Dilan annesini sağ omuzundan bıçakladı. İddianamede bu kargaşa sırasında Necati Timuçin fenalaşarak yere düştü. Bunun üzerine kız kardeşler babalarının kalp krizi geçirdiğini düşünerek saldırmayı bıraktılar ve ona kalp masajı yapmaya başladılar.

ADLİ TIP: OLAYLA ÖLÜM ARASINDA TIBBEN İLLİYET BAĞI BULUNDUĞU...

Dosyaya gelen Adli Tıp Kurumu Raporu\'nda yaşanan tartışma, sarf edilen efor ve alınan darbenin Necati Timuçin (64)\'in stresinin kalbi tetiklediği belirtildi. Raporda, \"Efor ve stresin tetiklediği ani kardiyak sonucu ölümün meydana gelmiş olduğu, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu...\" tespitine yer verildi.

İddianamde Dilan Timuçin ve Dilara Timuçin\'in, \"Bilinçli taksirle ölüme neden olmak\" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Dilan Timuçin için ayrıca, \"Üst soya karşı basit yaralama\" suçundan da 6 aydan 3 yıla hapis cezası istendi.

Dosya İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Dün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan ikiz kız kardeşler Dilan Timuçin ile Dilara Timuçin katıldı. Tartışma sırasında omzundan bıçakla yaralanan anne Ayşe Nurten Timuçin ve avukatı da katıldı.

İKİZLERDEN DİLAN OLAY ANINI ANLATTI

Olaydan sonra 22 Mayıs 2016 tarihide tutuklanan, 21 Haziran 2016 tarihinde de tahliye olan ikizlerden Dilan Timuçin savunmasında, 21 Mayıs 2016 tarihinde tartışma sesleri üzerine mutfağa gittiğini belirterek, \"Mutfağa gittiğimde annem ile Dilara\'nın tartıştıklarını gördüm. Bu sırada babam Necati geldi. Annem de kız kardeşimin üzerine doğru yürüdü. Babam zannediyorum ayırmak maksatlı Dilara\'yı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu olaylar sırasında annemin elinde bıçak olduğu için onu durdurmaya çalıştım. Ben anneme yönelik bıçakla, babama yönelik tabak, çanak atmak suretiyle yaralama amaçlı bir eylemde bulunmadım. Olay yatıştıktan sonra babam salona geçti. Sonra da dışarı çıkmak üzere kalkıp giyindi. Kapıya doğru geldiğinde fenalaştı. Merdivenlere oturdu. Biz de Dilara ile telaşlandık. Dilara doktoru aradı. Babamın daha önceden kalp hastalığı olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Kalp rahatsızlığı nedeni ile herhangi bir tedavi görmemiştir\" dedi.

Dilara Timuçin\'in avukatı mazeret bildirdiği için duruşmaya gelmedi. Mahkeme, bu nedenle Dilara Timuçin\'in savunmasının bir dahaki duruşmada alınmasına karar verdi.

ANNE KIZLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mağdur sıfatı ile ifade veren Ayşe Nurten Timuçin ise, olay günü Dilara ile Dilan\'ın almış olduğu biberlerin kullanıp kullanmamak hususunda tartışma yaşadıklarını belirterek, \"Bu sırada yanıma diğer kızım Dilan ve eşim Necati geldi. Çalışanımız Nesrin de mutfaktaydı. Bu tartışma sırasında bana bıçakla herhangi bir saldırı olduğunu hatırlamıyorum. Ancak hatırlayabildiğim kadarıyla bir şeyler fırlatıldı, karşılıklı oldu. Kimin ne yaptığını hatırlamıyorum. Şikayetçi değilim, kızlarımın cezalandırılmasını istemiyorum. Bu olaydan sonra Nesrin isimli çalışanımız yanımızdan ayrıldı, şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca bu olay öncesinde eşimin kalp rahatsızlığı olduğu hususunda herhangi bir teşhis, belirti yoktu, herhangi bir şekilde tedavi görmedi\" dedi.

Necati Timuçin\'in ölümünden önce yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin bilgi almak için SGK\'ya yazı yazan mahkeme, duruşmayı erteledi.





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