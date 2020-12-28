Sadece yemek ve tatlı masrafı: 'Evde yılbaşı keyfi' için en az 200 lira harcanacak

Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan yeni yıl sofrası için en az 200 TL harcaması gerektiği belirlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında otel, restoran ve lüks mekanlardaki eğlenceye yönelik kısıtlamalardan dolayı vatandaşlar yeni yıla evde girecek. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcamasına kuruyemiş dahil edildiğinde, 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için tutar 40 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 90 liraya çıktı. Yeni yıla girerken 1’er kilogram ayva, elma, armut, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda ise en az 15 lira harcama yapmak gerektiği belirlendi. Evdeki eğlenceye muz, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyetin daha da artacağı kaydedildi.

Yılbaşı sofrası için rakam 200-700 lira arasında değişiyor

Yeni yılı evinde kutlayacak 4 kişilik ailenin yapması gereken masraf 200 lira, çeşidi bol sofralar için bu rakam 300 ile 700 TL arasında değişecek.

Antalya’da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları şöyle; kestane 30, ay çekirdeği 25, kabak çekirdeği 60, mısır kavurga 20, fıstık 35, Antep fıstığı 100, fındık 80, leblebi 20, badem 90, kaju 120, ceviz içi 80 lira. Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları ise; portakal 4, mandalina 3, ayva 3, elma 3, çilek 20, armut 4, muz 9, ananas 10, nar 5 lira.

Pazarda kuruyemiş tezgahı sahibi Engin Sarı, yılbaşı akşamı için alışveriş yapanların sayısındaki artışın satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Sarı, “Koronavirüsü nedeniyle insanlar yılbaşını evde geçireceği için satışlarımız yoğun. Genelde karışık çerez satılıyor. Leblebi, fıstık, çekirdek satışı fazla. Geçen seneye göre fiyatlar arttı. Müşterilerimiz 200 liradan 500 liraya kadar alışveriş yapıyor” dedi. (DHA)