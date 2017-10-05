Evde yaşlı bakana 1027 lira maaş

Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara evde bakım parası veriyor. Bu ödeme aylık 1027 liraya çıktı. Şu ana kadar 700 bine yakın kişinin yararlandığı uygulama kapsamında milyarlarca lira ödeme yapıldı.

Kimler evde bakım aylığı alabilir?

Evde bakım parası devlet tarafından ağır engelli grubuna giren vatandaşlara bakan akrabası veya vasisi olan kişilere ödeniyor. Bu ödemeden yararlanabilmek için yaşlı hastanın kendi kendine bakamayacak durumda olması, engelli bireyin ise sağlık kurulu heyet raporunun yüzde 50 ve üzerinde olması ve ağır engelli bölümünün evet olarak işaretlenmesi gerekiyor.

Evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin ağır engelli raporuna sahip olduktan sonra hanedeki toplam gelirin kişi sayısına bölündüğünde çıkan sonucun net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor.