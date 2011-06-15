-EVDE YANARAK CAN VERDİLER ERCİŞ (A.A) - 15.06.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde, tek katlı ahşap bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Salihiye Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki Altaş ailesine ait tek katlı 2 odalı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle gece geç saatlerde yangın çıktı. Dört nüfuslu ailenin uykuda olduğu sırada çıkan ve alevlerin kısa sürede tüm evi sardığı yangında, Yunus Emre Altaş (2) ile Elifnur Altaş (1) öldü, baba Samet Altaş (26) ile anne Yasemin Altaş (22) da yaralandı. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla evden çıkarılan yaralılar, Erciş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.