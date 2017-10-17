T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evde yalnız yaşayan kadın boğazı kesilerek öldürülmüş

Ceyhun ÖZER/ CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 69 yaşındaki Kudret Yener, yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu

17 Ekim 2017 22:26

Ceyhun ÖZER/ CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde 69 yaşındaki Kudret Yener, yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.
Çerkez Karamezar Mahallesi\'nde yalnız yaşadığı evde Kudret Yener\'den haber alamayan yakınları ve komşuları, kontrol amaçlı eve girdi. İçeri giren yakınları Kudret Yener\'in cansız bedeniyle karşılaşınca polise haber verdi. Bıçakla boğazı kesilmiş olarak bulunan Kudret Yener\'in cenazesi otopsi için Adana Adli TIp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Evden bazı ziynet eşyalarının da çalındığını değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çocuğu bulunmayan Kudret Yener\'in eşinin de 9 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CeyhunCEYHAN Adana DHA ADANA CeyhanKudret YenerKaramezar MahallesiBıçaklaYenerAdana Adli TIp Kurumu MorguEvden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24