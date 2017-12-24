T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evde yakaladığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü (3)

CEZAEVİNE ALKIŞLARLA GİTTİ Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, evinde eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim'i bıçakla öldüren Tayfun V

24 Aralık 2017 21:05

CEZAEVİNE ALKIŞLARLA GİTTİ
Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde, evinde eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim\'i bıçakla öldüren Tayfun V., çıkarıldığı mahkemece \'kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.
Adliye çıkışında yaklaşık 70 kişilik kalabalık, katil zanlısı Tayfun V.\'yi alkışlarıyla desteklerken, zanlının kız kardeşi, \"Ağabey bu da geçecek, bunu da atlatacaksın. Seni seviyoruz\" dedi.
Baba Mehmet ve anne Nurhan V. de \"Tayfunum, canım oğlum biz arkadayız. Hiç merak etme\" diye bağırdı.
Elleri önden kelepçeli olarak adliyeden çıkarılan katil zanlısı Tayfun V., alkışlayan kalabalığı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tayfun V.,  Tekirdağ Kapalı Cezaevine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CEZAEVİNE ALKIŞLARLA GİTTİ Tekirdağ SaraySerkan SevimTayfunAdliyeSeniBaba MehmetNurhanHiçElleriTekirdağ Kapalı CezaevineSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24