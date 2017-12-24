Evde yakaladığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü (3)

CEZAEVİNE ALKIŞLARLA GİTTİ

Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde, evinde eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim\'i bıçakla öldüren Tayfun V., çıkarıldığı mahkemece \'kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.

Adliye çıkışında yaklaşık 70 kişilik kalabalık, katil zanlısı Tayfun V.\'yi alkışlarıyla desteklerken, zanlının kız kardeşi, \"Ağabey bu da geçecek, bunu da atlatacaksın. Seni seviyoruz\" dedi.

Baba Mehmet ve anne Nurhan V. de \"Tayfunum, canım oğlum biz arkadayız. Hiç merak etme\" diye bağırdı.

Elleri önden kelepçeli olarak adliyeden çıkarılan katil zanlısı Tayfun V., alkışlayan kalabalığı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tayfun V., Tekirdağ Kapalı Cezaevine götürüldü. Soruşturma sürüyor.



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