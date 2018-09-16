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Evde uyuşturucu aldığı öne sürülen genç, ölü bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da evinde esrar ve uyuşturucu hap kullandığı öne sürülen Muhammet Naci T

16 Eylül 2018 18:32

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da evinde esrar ve uyuşturucu hap kullandığı öne sürülen Muhammet Naci T. (24), yaşamını yitirdi.
Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Muhammet Naci T. evinde iddiaya göre esrar ve uyuşturucu hap kullandı. Bir süre sonra eve gelen yakınları Muhammet Naci T.\'ye hareketsiz bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Muhammet Naci T.\'nin öldüğünü belirledi. 
Evde yapılan incelemede, masa üzerinde esrar ve uyuşturucu hap buldu. Gencin yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.
Yapılan incelemenin ardından Muhammet Naci T.\'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere  Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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