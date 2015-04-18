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Evde uyurken kafasına 100 kilogramlık oksijen tüpü düştü

Tüpün acil servis önünde kamyondan indirilirken görevlinin elinden kaydığı açıklandı

18 Nisan 2015 01:21

Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin karşısındaki bir evde oturan 55 yaşındaki Habil Meriç, uyuduğu sırada evin penceresinden içeri giren oksijen tüpünün başına çarpması sonucu yaralandı. Meriç, yolun karşısındaki acil servise taşınarak tedavi altına alındı.

Malkara Devlet Hastanesi'nin oksijen tüplerini dolduran taşeron firmagörevlisi 35 yaşındaki Veysel Özkal, acil servis önüne kamyonla gelip oksijen tüplerini taşımaya başladı. Tüplerden birinin elinden kayması sonucu basınçla fırlayan tüp, yolun karşısındaki bir apartmanın zemin katından camı kırıp içeri girdi ve uyuyan 55 yaşındaki Habil Meriç'in başına isabet etti. Oksijen tüpünün çarpması sonucu yaralanan Meriç, çevredekilerin yardımıyla hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Yaralanan Habil Meriç'in eşi 53 yaşındaki Zeynep Meriç, tüpün eve girdiği anda eşinin uyuduğunu ve çok korktuklarını ifade ederek, "Tüp evden içeri girip eşimin başına çarptı. Hemen hastaneye kaldırdılar. Bizde çok korktuk" dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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