Evde ürettiği ürünü internetten satanlar vergi avantajı için 'muafiyet belgesi' alacak

Geçen yılın kasım ayında yasalaşan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılarak, evdeki üretimlerini internetten satanlara vergi muafiyeti tanındı.

Düzenlemeye göre, ayrı bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri esnaf muaflığı kapsamına alınacak.

Söz konusu hükmün 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirlere uygulanması öngörüldü.

Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir tebliğ taslağı hazırladı.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" alacak.

Bu kişiler, Türkiye'de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açacak ve tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsili gerekecek.

Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2021 yılı için 240 bin lirayı aşması halinde esnaf muaflığından yararlanılamayacak.

Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacak. Belirtilen hasılat tutarı her yıl yeniden değerlenerek belirlenecek.

Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerli olacak.

Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ile faaliyetini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten yararlanamayacak.