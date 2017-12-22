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Evde tüp gaz sıkışması sonucu patlama

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tüpten sızan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ev kullanılamaz hale geldi

22 Aralık 2017 19:03

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, tüpten sızan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde Kavaklık Mahallesi Akmanoğlu Raşit Sokak\'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Nizamettin Kurtal, evden çıktıktan yarım saat sonra evde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev kullanılamaz hale gelirken, mahalle halkı büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi patlama sonrası çıkan yangına müdahale etti. Mutfak tüpünden sızan gazın patlamaya neden olduğunu tahmin eden itfaiye ekipleri, inceleme başlattı.
Haber verilmesinin ardından evine dönen Nizamettin Kurtal, \"Evden çıktıktan yarım saat sonra patlama haberi geldi. Gaz sıkışması olmuş. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra eve girdiklerinde gaz kokusu olduğunu söylediler\" dedi.

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