T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evde tek başına bırakılan çocuk pencereye çıkıp yardım istedi

Hasan DÖNMEZ/KONYA ,(DHA)- KONYA’da annesinin üzerinden kapıyı kilitleyip evde tek başına bıraktığı 5 yaşındaki Suriyeli Rami, birinci kattaki demir parmaklıklı evlerinin penceresindeki sinekliği yırtıp çevredekilerden yardım istedi

16 Eylül 2017 17:49

Hasan DÖNMEZ/KONYA ,(DHA)- KONYA’da annesinin üzerinden kapıyı kilitleyip evde tek başına bıraktığı 5 yaşındaki Suriyeli Rami, birinci kattaki demir parmaklıklı evlerinin penceresindeki sinekliği yırtıp çevredekilerden yardım istedi. Mahalle sakinleri ağlayan çocuğun yanında beklerken, 2 saat sonra gelen annesi kapıyı açarak oğlunun yanına girdi. 
Olay, Selçuklu İlçesi Ferit Paşa Mahallesi Bakış Sokak\'ta bulunan 3 katlı apartmanın 1\'inci katında meydana geldi. Annesinin kapıyı kilitleyip tek başına bıraktığı Suriyeli Rami, evlerinin penceresindeki sinekliği yırtıp çevredekilerden yardım istedi. Demir parmaklıklı pencere kenarına oturup ağlayan çocuğu görenler durumu polise bildirdi. Mahalle sakinleri pencere kenarında bekleyen çocuğa annesinin geleceğini söyleyerek sakinleştirmeye çalışırken, çocuğun başını pencere korkuluklarına dayayarak uyuduğu görüldü. Olay yerine polisin gelmesi beklenirken, elinde poşetlerle ve diğer çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla gelen anne kilitlediği kapıyı açarak yaklaşık 2 saattir evde bekleyen çocuğunun yanına girdi. Annenin küçük Rami evde uyuduğu için yanına almadığı ve tek başına bıraktığı ifade edilirken komşuları annenin daha önce de çocuklarını kilitleyip yardım almaya gittiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI    

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DÖNMEZKONYAKONYAdaSuriyeli RamiMahalleSelçukluFerit Paşa Mahallesi Bakış SokakAnnesininDemirAnneninRamiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24