Evde tasarrufun 13 yolu

İstanbul'un değişik ilçelerinde Tasarruf Tedbirleri seminerleri düzenleyen Uzay Kimya Genel Müdürü ve Yüksek Kimya Mühendisi Sevda Arıkan her zaman gerekli olmakla birlikte krizin derinleşmesiyle önemi daha da artan evde tasarruf önlemlerini anlattı.



İşte evde tasarrufun püf noktaları:



Elektrikli aletleri uzaktan kumanda ile değil kapama düğmesinden kapatın.



Elektrik tasarrufunda ev aletlerinin ve kullanılan ampüllerin önemi büyüktür. Tasarruf ampulü kullanın.



Elektrik süpürgesini haftada 2 kezden fazla açmayın. El gırgırı kullanın



“Susuz temizlik” olgusunu günlük hayatımızda olağanlaştıralım. Örneğin “toz kovar” spreyi sadece tozlu yüzeye sıkıp, kuru bezle siliyorsunuz. Bu özel temizlik yöntemi size zaman, eve temizlik ve doğaya su bırakacaktır.



Isıtıcınızın veya kaloriferinizin önüne ve üzerine bir şey koymayın.



Havanın güneşli olduğu gün perdelerinizi mutlaka açın, doğal ısıdan yararlanın..



Pencerelerde, soğuk havayı yalıtıcı pencere bandı veya sünger kullanın.



Çelik tencerelerde yemek pişirmek emayelere göre yüzde 35 daha tasarruf sağlar.



Sızdıran ve damlatan muslukları mutlaka onarın.



Çamaşır makinenizi tam dolu olarak çalıştırın. Az kirli çamaşırları kısa programda yıkayın.



Kurutma makinesi yerine asarak kurutun.



Bulaşıklarınızı su ile durulamadan sadece sıyırarak makineye yerleştirin, deterjanlar en yağlı bulaşıkları bile temizleyecek şekilde hazırlanmıştır.



Makineyi tam dolmadan çalıştırmayın. Bulaşıkların diziliş sırası ve şekli önemlidir.



El ile yıkamaya göre makinede bulaşık yıkamak avantajlıdır. Bulaşıklar 65 ve 85 derecedede yıkanıp kuruduğu için tüm mikropları öldürür, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önler. Böylece daha az su sarfiyatı sağlar, zamandan tasarrufun yanı sıra sağlık maliyetini de düşürür.



