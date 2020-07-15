"Evde oturma rutinine dayanamıyorum" diyen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Covid-19 testi tekrar pozitif çıktı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantinada olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 testinin tekrar pozitif çıktığı açıklandı.

Bolsonaro'nun bu açıklamayı CNN Brasil'e yaptığı ve birkaç gün sonra testi tekrarlayacağını kaydettiği belirtildi.

Salgını hafife alan açıklamalarıyla eleştirilere maruz kalan Bolsonaro, 7 Temmuz'da test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. Sağlığının iyi olduğunu ve ikinci test sonucunun negatif çıkması halinde normal çalışma programına döneceğini ifade etmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'nin ardından salgının en ağır yaşandığı ülkede, vaka sayısı 1 milyon 926 bini, can kaybı ise 74 bini aştı.

"Basit bir grip gibi" demişti

Bolsonaro, ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle eyalet liderlerini sokağa çıkma yasaklarını gevşetmeye çağırmış, maske takmanın etkilerini hafife alan açıklamalar yapmıştı. Salgına karşı yeterince önlem almamakla suçlanan Brezilya lideri, daha önce koronavirüs için "Basit bir grip gibi" demişti.

Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Alvorada Sarayı'nda karantinaya giren Bolsonaro, "Evde oturma rutinine dayanamıyorum. Berbat bir şey" demiş ve yeniden test yaptırmıştı.