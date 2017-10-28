Evde ölü bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın İncirliova İlçesi\'nde 39 yaşındaki Ahmet Çöven\'in evde av tüfeğiyle başından vurulmuş cesedi bulundu. İntihar ettiği sanılan Çöven\'in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, Sınırteke Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Çöven\'in birlikte yaşadığı annesi, İzmir’deki akrabalarını ziyaret edip, sabah saatlerinde eve geldiğinde oğlunu kanlar içerisinde buldu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, başından av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Ahmet Çöven\'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İntihar ettiği sanılan Ahmet Çöven’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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