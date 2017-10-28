T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evde ölü bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın İncirliova İlçesi'nde 39 yaşındaki Ahmet Çöven'in evde av tüfeğiyle başından vurulmuş cesedi bulundu

28 Ekim 2017 01:33

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın İncirliova İlçesi\'nde 39 yaşındaki Ahmet Çöven\'in evde av tüfeğiyle başından vurulmuş cesedi bulundu. İntihar ettiği sanılan Çöven\'in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
Olay, Sınırteke Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Çöven\'in birlikte yaşadığı annesi, İzmir’deki akrabalarını ziyaret edip, sabah saatlerinde eve geldiğinde oğlunu kanlar içerisinde buldu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, başından av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Ahmet Çöven\'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
İntihar ettiği sanılan Ahmet Çöven’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHAAYDINınAhmetOlaySınırteke MahallesindeAdnan MenderesUygulamaAraştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24