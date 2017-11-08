Evde mahsur kalan minik Nehir'i itfaiye kurtardı

ADANA, (DHA)- ADANA\'da annesi Selda Ünal\'ın kısa süreliğine tek başına bıraktığı 1.5 yaşındaki Nehir Ünal, giriş kapısının sürgüsünü kapatınca evde mahsur kaldı. İtfaiye ekibi, kilitli kapıyı keserek minik Nehir\'i kurtardı.
Olay Karacaoğlan Mahallesi 3747 sokakta meydana geldi. Müstakil evde oturan Selda Ünal, kızı Nehir\'i evde bırakıp kısa süreliğine dışarı çıktı. Tek başına kalan minik Nehir, kapının arkasında oynarken farkında olmadan sürgüyü kapatınca evde mahsur kaldı. Eve döndüğünde kapıyı açamayan Selda Ünal, itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekibi, giriş kapısının demir parmaklıklarını kesti. Kapının sürgüsünü açan itfaiye erleri, minik Nehir\'i kilitli kaldığı evden kurtararak annesine teslim etti.
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