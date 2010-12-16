'Evde kılıbığım stadyumda korkum yok'

T24 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanı olarak katıldığı komisyonda, “Evde korkarım, başka yerde, dışarıda korkmam. Agresif olmamın sebebi şartların gereğidir. Gülmeyi de biliriz, gülerim de” dedi.



Aziz Yıldırım’ın Kulüpler Birliği Başkanı olarak katıldığı Meclis Spor Sorunlarını Araştırma Komisyonu’nda ilginç diyaloglar ve renkli anlar yaşandı. Milletvekilleri, öncelikle Yıldırım’ın taktığı sarı lacivert kravatı çıkarttırdılar. MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, “Kulüpler Birliği’ni temsil ediyorsunuz, buraya bile sarı-lacivert kravatla geliyorsunuz, bu da fanatizmdir” deyince Yıldırım, “Hediyeydi, çıkarayım o zaman” dedi ve toplantıyı kravatsız sürdürdü.





Elinizde sihirli değnek olsa...



Ak Parti Bursa Milletvekili Emin Tutan, “Belki küfürden en çok çekmiş kulüp başkanı sizsiniz. Küfür nasıl kalkar?” diye sordu. Ak Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, “Merak ediyorum, özel hayatınızda da agresif misiniz?” derken, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül, “Elinizde sihirli değnek olsa ne yapardınız?” sorusunu yöneltti.



Yıldırım, öncelikle sporun yeniden yapılandırılmasını isteyerek, “Sporu yapabilecek güçte kulüpler yaşayacak, diğerleri de amatör lige dönmeli” dedi. Tribünlerden VIP-protokol alanlarının kaldırılmasını öneren Yıldırım, “Avrupa’da gidiyoruz, enteresan yerlere oturtuyorlar, protokol yok, yanımızda, sağımızda solumuzda başbakanlar görüyoruz. Bizim protokolde bakkalı var, kasabı var. Yargılanan menajer gelip benimle oturuyor. Ondan sonra ‘Şikeye karşıyız’ diyoruz” dedi. Yıldırım soruları şöyle yanıtladı:



“Evde kılıbığım onu söyleyeyim. Evde korkarım, başka yerde, dışarıda korkmam. Agresif olmamın sebebi şartların gereğidir. Gülmeyi de biliriz, gülerim de.







Güvenlik kahvehaneden



En son 6-0’lık G.Saray maçında okumuş insanların sahaya bidon attıklarını gördüm. Bu sadece eğitimsiz insanların sorunu değil. Özel güvenlikle bu sorun çözülemez. Pazar günü maç var, bize 1200 güvenlik görevlisi yazmışlar. Çalıştığımız şirketin 100 elemanı bile yok. Şirket gidiyor kahvehaneden toplayıp getiriyor, eğitimi yok, maç başlayınca dönüp o da izliyor.



Statların kaliteli olmasıyla beraber insan kalitesi de artıyor. Tuvalete gittiğinde işini görürken paçalarını çektiği stattaki davranışıyla diğer stattaki farklı. Ona kızıyor, tepki gösteriyor. ‘Yatırım yapmayayım, sadece insanı eğiteyim’ olmaz.





Mafya bitti, tribünde rant var



Herkes görevini yaparsa küfür biter. Bilet bedava verilmeyecek, bu kalkacak. Tribünde rant vardır. Kulüplerin dışında her türlü güçle bunlara destek olunuyor. (BDP’li Özdal Üçer’in ‘Hangi güçler, mafya mı?’ sorusu üzerine) Mafya falan bitmiştir artık, o değil. Belki de siz yapıyorsunuz bu desteği. Memleketinizde bir şey olduğunda ‘Alo’ diyorsanız bu destektir. Ben, şahsım dahil hepimizin elini çekmesi lazım.





Hitler kalksa yeniden ölürdü



Alt yapıdan sporcu yetişmiyor, doğru. Eğitmen yok. Eskiden Almanlar kendi ırkından olmayanlara kapılarını kapatmışlardı. ‘Biz yeni bir yapılanmaya gideceğiz’ dediler. Bugün Alman takımında 5 ülkeden farklı, siyahi dahil futbolcu var. Hitler bugün ayağa kalksaydı, herhalde ölürdü yeniden. Nevin Yanıt nasıl geldi oralara, neler yaşadı bilmiyorsunuz. Bir daha bir Nevin Yanıt gelecek mi bilen yok. Çalışacağı tesis bile yok.”





Polislere mesai ödeyelim



Gerekirse polislere kulüpler olarak mesai dışı ücret ödememiz lazım. Bunu kulüpler olarak görüşüyoruz. Saat 19.00’daki maç için saat 09.00’dan itibaren polisler bekliyor. Daha maç başlamadan o polis yorulmuş, bitmiş oluyor.





